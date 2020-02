Pelagotti: “Le squadre diano tutto non solo contro di noi. I gol del Licata? Potevo fare poco…”

Parola ad Alberto Pelagotti.

Il portiere del Palermo, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa, ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine siciliana in occasione della sfida contro il Licata, andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio “Dino Liotta”.

“Posso dire che il primo tempo lo abbiamo giocato sottotono, poi siamo entrati in campo in modo diverso. La prestazione c’è stata e chi gioca contro di noi non solo ti fa la guerra ma tira fuori quel qualcosa in più. Il campo ci ha penalizzato, ma non voglio trovare alcun alibi e non pretendo che nessuno ci regali niente perché nessuno mi ha mai regalato nulla – ha dichiarato l’ex Empoli -. Vorrei solo che le squadre dessero tutto in ogni partita e non solo contro di noi. Non mi riferisco a nessuna squadra in particolare. I gol? Il primo è stato un eurogol e il secondo un errore difensivo che ci può stare. Bisogna stare attenti e vedere di non prendere più reti. Per quanto riguarda il gol di Daniello, dovevo stare lì, la traiettoria è stata strana e non potevo fare nulla. Sul secondo, Lancini ha svirgolato la palla e non sono riusciti ad attaccare Convitto. Si tratta di due gol dove il portiere può fare poco e lo dice uno che è autocritico”.