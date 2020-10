Pelagotti: “Felice per la prestazione, stiamo crescendo”. E sulla difesa a 3…

Parola ad Alberto Pelagotti.

Il portiere del Palermo è intervenuto in mixed zone al termine della gara contro la Ternana, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Libero Liberati”: oggetto di discussione, la prestazione offerta dalla compagine siciliana in occasione della terza giornata del campionato di Serie C. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Io decisivo? Sono contento per la prestazione, abbiamo fatto una partita importante contro un avversario tosto e stiamo stati bravi fino alla fine. Ci sta aver fatto qualche parata, è stato fatto un passo importante rispetto alla trasferta di Teramo. Difesa a 3? È stata una cosa nuova e andava sperimentata sul campo, la sensazione è stata positiva: possiamo giocare anche con questo modulo grazie ai nostri calciatori che sono duttili. Siamo stati bravi e non si è notata tanto la difficoltà, abbiamo fatto bene e dobbiamo proseguire passettino alla volta. Eravamo un po’ indietro e ora stiamo crescendo, da ora vogliamo fare quello che serve fare, ossia vincere le partite”, ha spiegato il numero 1 rosanero.

TERNANA – “Rigore chiesto dalla Ternana? Non ho visto bene, stessa cosa vale per quello accaduto a noi. Ternana? Oggi abbiamo fatto bene sotto il piano della prestazione e del gioco, la Ternana è una squadra rodata che gioca insieme da tempo. Sono sicuro che alla lunga anche il Palermo possa avere buone chance per dire la sua”, ha concluso.