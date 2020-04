Pelagotti: “Coronavirus? Pronti a ripartire, vogliamo vincere sul campo. Sogno la Serie A con il Palermo”

La voglia di Alberto Pelagotti.

Durante la trasmissione Eleven Home in onda sui canali di Eleven Sports, il portiere del Palermo ha risposto ad un quiz su chi fosse il miglior marcatore dei rosanero in questa stagione. Pelagotti ha indovinato scegliendo il nome di Giovanni Ricciardo, ammettendo però di non essere molto a suo agio con i numeri statistici: “Con le statistiche sono una frana. Non guardo mai la classifica, non so a che giornata siamo e non so nemmeno chi ha segnato di più. Abbiamo vinto le prime 10 partite e siamo sempre stati in testa“.

Il tema più caldo al momento è ovviamente la possibilità di riprendere i campionati quando sarà terminata l’emergenza Coronavirus: “Ho il mio pensiero personale, come tutti i miei compagni e i dirigenti voglio ritornare a giocare. Non penso che tante squadre di Serie D vogliano lo stesso, ma per il bene del campionato e di tutti sarebbe meglio riprendere a giocare. Noi vogliamo guadagnarci la vittoria del campionato e la promozione sul terreno di gioco e non a tavolino. Il Palermo è pronto a ripartire. Tanti presidente marciano sopra la storia del Coronavirus e quindi preferirebbero non ripartire. Non voglio trascurare la salute che è sempre la priorità e non deve esistere alto, ma se ci sono le condizioni giuste dobbiamo ripartire perché è giusto così. Il nostro pensiero, che spero sia quello anche di altre società, è quello di ripartire. E’ così anche in Lega Pro, ci sono tantissimi problemi ma spero che le Leghe, il Governo e l’AIC trovino il giusto compromesso per far ripartire il calcio“.

Infine, sulla possibilità di ottenere la promozione in Serie C: “Niente scaramanzia, sono venuto qua non per la Serie D ma per il futuro. Il mio obiettivo è quello di ritornare in Serie A con questa maglia. E’ solo questione di tempo, poi si vedrà. Dobbiamo essere pronti per quando riprenderà il campionato e poi anche per l’anno prossimo in Serie C“.