Pavarese: “Palermo e Turris sorprese, la lotta al primo posto non è finita”

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo dell'Avellino, fa il punto sulla situazione di classifica delle big del girone C

"E' un girone molto difficile, dove ci sono state delle conferme, da parte del Bari e dell'Avellino stesso, nonostante i troppi pareggi dei lupi. La sorpresa negativa può essere rappresentata dal Catanzaro, che ha scelto il cambio di allenatore, con Calabro sostituito da Vivarini. A parte questo, con tre squadre figlie di società importanti, la sorpresa in positivo è ovviamente la Turris ma anche il Palermo, perchè visto le vicende societarie, non penso partisse tra la favorite del girone. Poi c'è anche il Monopoli che sta facendo grandi cose. Per il primo posto non è finita, il campionato di C, la storia lo insegna, a gennaio riparte da zero, come se fosse un nuovo campionato, può succedere tutto al contrario di tutto".