Parma, Pecchia: “Storia club parla sola. Serie B bella, Benedyczak e nazionali…”

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha rilasciato dichiarazioni sul momento della squadra prima in classifica e sui singoli

⚽️

Il Parma sta volando in campionato trovandosi al primo posto con venti punti dopo nove giornate. Il tecnico degli emiliani Fabio Pecchia è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A su RDS. Il mister ha toccato tanti temi, soffermandosi sia sulla stagione corrente, che su alcuni singoli. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Italpress:

PARMA -"La storia del club parla da sola e questo campionato ci sta stretto. Sappiamo che la Serie B è bella, è un campionato avvincente ed imprevedibile. Tante squadre giocano per vincere e per guadagnarsi la Serie A. C'è un grandissimo entusiasmo che accompagna la crescita dei giovani e della squadra, entusiasmo che ha caratterizzato anche il finale della scorsa stagione ed è come se non fosse mai finito. Stiamo seguendo quella scia. La squadra ha bisogno di questo entusiasmo ma anche di serenità e di una forma di leggerezza".

BENEDYCZAK - "Benedyczak già dal girone di ritorno della scorsa stagione aveva trovato serenità e un conseguente rendimento in campo, considerando che ha giocato sempre come punta centrale, vederlo nella posizione nuova in cui si trova riesce a trovare la strada del gol, della nazionale (con le scorse convocazioni). Abbiamo bisogno di lui in zona realizzativa ma anche in un'ottica complessiva di squadra".

CONVOCAZIONI IN NAZIONALE - "Siamo la squadra di Serie B con più giocatori impegnati nelle Nazionali: in tutto otto. È un vanto per il club e per la città, per Osorio ancora di più, visto che ha giocato in una competizione molto importante come il Mondiale".

ISPIRAZIONI - "Sto guardando tante partite, anche di Serie A, quando c'è la possibilità. L'inizio straordinario di Frosinone e Lecce salta all'occhio: sono due squadre che hanno dato un'impronta diversa al campionato. Il Milan è bello da vedere, Pioli mi piace seguirlo, è sempre alla ricerca di continue soluzioni per affrontare nuove sfide"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.