Parma-Palermo, info settore ospiti: ecco come raggiungere il “Tardini”

Il Parma comunica ai tifosi del Palermo come raggiungere l'ingresso del "Tardini"

⚽️

Come in quasi tutte le trasferte di questa stagione di Serie B, il pubblico palermitano farà sentire il proprio calore alla compagine di Corini. Nel match del "Tardini" contro il Parma, il Palermo potrà contare su più di 3000 tifosi al seguito. Ecco alcune indicazioni, direttamente dal sito ufficiale del club ducale, su come raggiungere il settore ospiti dell'impianto di Parma:

"Lo stadio Tardini, essendo un impianto inserito nel contesto urbano del centro storico di Parma, non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private.

La società Parma Calcio e il Comune di Parma, al fine di garantire la massima fruibilità dell’impianto per le tifoserie Ospiti hanno predisposto un servizio “navetta” che permette di giungere dall’uscita dell’Autostrada direttamente all’ingresso del Settore Ospiti in comodità e in sicurezza;

Percorrendo l’Autostrada A1, uscire al casello di ‘PARMA’. Immediatamente sulla destra, usciti dal casello autostradale di Parma, si trova l’ampio parcheggio denominato Scambiatore Nord sito in Viale delle Esposizioni (alle spalle del ristorante “Roadhouse”). In quest’area sono predisposti pullman gratuiti riservati al trasporto dei tifosi per il Settore Ospiti dello stadio Tardini. Il servizio, oltre a essere gratuito, è garantito sia all’andata che al ritorno (termine gara).

Mezzi pubblici: Si può raggiungere lo stadio utilizzando la linea numero 9, che passa dalle principali zone del centro città (Piazza Ghiaia, Pilotta) e dalla stazione FS: la fermata alla quale scendere è quella denominata “Tardini” in viale Partigiani d’Italia. L’impianto si può raggiungere anche con le linee 8 e 11, scendendo alla fermata di via Torelli. "