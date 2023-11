Parma-Modena, Bianco: “Chiedo coraggio. Loro squadra di certo calibro, siamo pochi”

Paolo Bianco, tecnico del Modena, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Parma di Pecchia

⚽️

Torna la Serie B dopo la pausa per le nazionali. Subito match importante per il Modena di Paolo Bianco che sfiderà il Parma di Pecchia. Alla vigilia della sfida il tecnico ex Juventus ha rilasciato dichiarazioni:

“Alla squadra chiederò il coraggio di osare, quello che ci ha permesso di fare 22 punti fino ad ora e di vincere su campi difficili. Ripartiamo contro la squadra che fino ad ora ha dimostrato di essere la più forte del campionato. Anche se abbiamo qualche defezione siamo pronti per metterli in difficoltà con quello che sappiamo fare bene. La sosta ci ha permesso di lavorare sugli errori commessi contro la Sampdoria e di preparare al meglio questo confronto in alta quota“.

PARMA -“Mi aspetto una partita molto tattica, si affrontano due squadre che sanno stare molto bene in campo. Il Parma ha giocatori di prospettiva altissima, che giocheranno sicuramente presto in Serie A o col Parma o con altri club. Per i miei giocatori sarà bello affrontare una squadra di questo calibro. Dovremo essere intelligenti e capire le varie fasi del match e provarci“.

ASSENZE -“Siamo pochi, ma undici riesco sempre a trovarli… I ragazzi mi hanno sempre dimostrato che chi va in campo riesce a fare una prestazione di livello, a prescindere dal minutaggio, e sono tranquillo”.

