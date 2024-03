Parma, Estevez: “Dobbiamo continuare così, sembra poco ma nel calcio succede tutto”

Il centrocampista del Parma Nahuel Estevez ai microfoni di Sky Sport ha parlato così in vista della prossima gara di campionato contro una delle rivelazioni della stagione cadetta:

CATANZARO - "È una buonissima squadra, gioca molto bene, ma tutte le partite sono difficili e dobbiamo affrontarle come sempre. Conosciamo il nostro valore e dobbiamo continuare a dimostrarlo. Durante la sosta ci siamo allenati e giocato un’amichevole per continuare il lavoro svolto finora. Ora dobbiamo pensare al Catanzaro, una partita molto importante”.

SERIE A -“Dopo la Feralpisalò avevo detto che era presto per parlare di Serie A, al momento siamo in Serie B e mancano otto giornate alla fine, sembra poco, ma nel calcio è tantissimo e può ancora cambiare tutto. - continua l’argentino come riporta Parmalive.com - Siamo una buona squadra e un gruppo unito, quando abbiamo giocato contro squadre di Serie A abbiamo dimostrato che abbiamo buoni calciatori. Ma adesso dobbiamo parlare solo della B e dobbiamo finire il campionato nella maniera migliore”.