Papadopulo: “Bari? Qualità e continuità. Galletti favoriti sul Palermo per un motivo”

Le parole del doppio ex di Bari e Palermo, Giuseppe Papadopulo, in vista del big match tra le due compagini in programma domenica prossima

Mediagol (gm) ⚽️

Tecnico esperto e navigato, Giuseppe Papadopulo, rappresenta uno dei sergenti di ferro del calcio. Numerose le panchine sulle quali ha guidato grandi talenti del calcio poi divenuti campioni, dalla guida tecnica del Siena, alla Lazio, passando per Palermoe Lecce, fino ad arrivare a Bologna e Torino. Nel corso di un'intervista rilasciata al "Nuovo quotidiano di Puglia", il doppio ex di Bari e Palermo, si è soffermato sul momento vissuto dalle due squadre e sulla lotta al vertice del Girone C.

"Il Bari sta facendo bene con Mignani. Il mister, già da calciatore, era un ragazzo capace di non perdere mai la serenità e la tranquillità, un ragazzo che ha sempre tenuto i piedi per terra. Secondo me aveva tutte le caratteristiche per poter intraprendere questa attività che molto ti dà e anche molto ti toglie. Il Bari sta dimostrando tutte le sue qualità e soprattutto, a differenza delle altre squadre, sta avendo continuità dall’inizio del campionato".

Chiosa finale sul momento vissuto dai rosanero: "Il Palermo è chiaramente una società che vuole tornare ai livelli di un tempo. D’altra parte, però, in serie C a vincere è solo una squadra. Il Bari in questo momento è nettamente in vantaggio, anche sulla scorta di quanto successo nell’ultimo weekend con il Bari che ha vinto il confronto con il Taranto e con il Palermo che invece ha perso il suo derby con il Catania. I biancorossi saranno sull’onda lunga positiva degli ultimi risultati, i rosanero no"