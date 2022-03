Palermo, voglia di rivalsa: ad Avellino per sfatare il tabù trasferta

Il Palermo non vince fuori casa dal 7 novembre, ad Andria. Domenica al "Partenio" la possibilità di sfatare il tabù trasferta

"Ad Avellino il Palermo vuole far sparire il mal di trasferta". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Partenio-Lombardi". Un vero e proprio esame di maturità per gli uomini di Silvio Baldini. "C'è un binomio da comporre che finora non ha funzionato: il problema trasferte e quello degli scontri diretti. Il Palermo è in deficit su entrambi i fronti", si legge.