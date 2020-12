Palermo-Viterbese, Simonelli e il fallo su Almici: “Sono dispiaciuto, ci tengo a precisare una cosa”

Una vera e propria tegola per Roberto Boscaglia.

Nella giornata di ieri, Alberto Almici, si è sottoposto ad una risonanza magnetica presso il Policlinico di Palermo dal prof. Pietro Cimino che ha confermato la prima diagnosi effettuata dal dott. Roberto Matracia e dal dott. Massimiliano Mosca: trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno.

Il calciatore, che inizierà domani la rieducazione funzionale con i fisioterapisti, tornerà in campo solo nel 2021: i tempi di recupero, infatti, possono variare dai 60 ai 90 giorni. Nella migliore delle ipotesi, dunque, l’esperto esterno del Palermo tornerà a disposizione di Boscaglia tra due mesi.

Almici è stato vittima di un brutto fallo commesso dal giocatore della Viterbese Marco Simonelli che, sui social, ha risposto al commento di un tifoso. “Avresti potuto fare una storia/post in cui ti scusavi per il danno che hai recato ad Almici e al Palermo, invece sei il solito giocatorino senza valori”. Immediata la replica del calciatore: “Non dovrei nemmeno rispondere, ma ci tengo a precisare che mi è dispiaciuto molto per Almici, infatti immediatamente, appena finita la partita, sono andato negli spogliatoi del Palermo a scusarmi con lui e a vedere come stava. Spero non sia nulla di grave per lui e che torni presto in campo”, sono state le sue parole.