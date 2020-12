PALERMO-VITERBESE, ACCARDI DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Viterbese, valevole per il recupero dell’8a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 15:00.

PALERMO: 1 Pelagotti; 29 Almici, 4 Accardi, 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 21 Broh, 19 Odjer; 10 Silipo, 23 Rauti, 20 Kanoute; 9 Saraniti.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 5 Palazzi, 7 Floriano, 8 Martin, 13 Lancini, 14 Valente, 16 Peretti, 17 Lucca, 24 Somma, 27 Luperini.

VITERBESE: 1 Daga; 3 Mbende, 32 Ferrani, 6 Baschirotto; 2 Bianchi, 8 Bezziccheri, 4 Bensaja (C.), 19 Urso, 7 Simonelli, 9 Tounkara, 17 Sibilia.

Allenatore: Taurino

A disposizione: 22 Maraolo, 5 Markic, 11 Calì, 14 De Santis, 15 Menghi E., 16 Falbo, 18 Salandria, 23 Galardi, 27 Menghi M., 29 Cappelluzzo, 31 Besea.

ARBITRO: Mario Cascone (Nocera Inferiore).

ASSISTENTI: Luca Feraboli (Brescia) e Alessandro Maninetti (Lovere).

QUARTO UOMO: Mattia Pascarella (Nocera Inferiore).