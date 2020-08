Palermo, visite mediche per tre under: Doda, Silipo e Lucca oggi in città. E i tamponi…

Masimiliano Doda, Andrea Silipo e Lorenzo Lucca sono attesi oggi nel capoluogo siciliano.

Il matrimonio professionale tra il Palermo e i tre “under” proseguirà anche in Serie C. Il piano di rientro dei giovani calciatori che si sono distinti nel corso della scorsa annata in Serie D, si sa, complica il mercato del club di viale del Fante, a causa della lista di ventidue calciatori prevista per il prossimo campionato. Per questo motivo, il Palermo si è visto costretto a rinunciare al ritorno di Erdis Kraja e Christian Langella, sacrificati proprio a causa del nuovo regolamento.

Doda, Silipo e Lucca, dunque, nella giornata di oggi sosterranno le visite mediche di rito, mentre secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, si dovrà ancora attendere per Mattia Fallani e Manuel Peretti, di cui Sagramola nella giornata di ieri ha confermato il ritorno. Intanto, il Palermo sta predisponendo tutte le misure necessarie per rispettare il protocollo FIGC in vista del ritiro, in programma dal prossimo lunedì 24 agosto a Petralia Sottana.

Nel dettaglio, da domani, tutti i componenti del gruppo squadra (compresi staff tecnico e medico) si dovranno sottoporre a due tamponi nel giro di quattro giorni. Qualora dovesse emergere un caso di positività al Coronavirus, il diretto interessato verrà messo in isolamento, mentre le sedute di allenamento proseguiranno regolarmente.