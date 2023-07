PALERMO-VIRTUS VERONA 0-1, PAGELLE: Pigliacelli ok, rodaggio Brunori-Insigne. Vasic…

Il Palermo inciampa contro la Virtus Verona che si impone grazie ad un gol di Menato in avvio di ripresa. Gambe pesanti, poche idee e confuse per la compagine di Corini comprensibilmente alla ricerca della migliore condizione e imballata dai carichi di lavoro dopo dieci giorni di ritiro. Manovra lenta e farraginosa in mezzo al campo, trame offensive sterili e sporadiche con pochissime occasioni effettive da rete. Pigliacelli evita un passivo più pesante, Lucioni, Damiani e Vasic gli unici ad emergere dal grigiore generale. Risultato e prestazione lasciano il tempo che trovano in questa fase della stagione, sincronismi collettivi, condizione dei singoli e automatismi corali nelle due fasi sono comprensibilmente in fase di rodaggio.