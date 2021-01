Palermo-Virtus Francavilla, le pagelle dei quotidiani: Lucca sprecone, centrocampo assente

Il Palermo inciampa sulla Virtus Francavilla.

Serie C, girone C: il Catania supera il Foggia nell’ultima del girone d’andata, il Palermo resta nono. Risultati e classifica

I rosanero dopo un discreto primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Nicola Valente, hanno disputato una ripresa horror che ha decretato una sconfitta più che meritata. La compagine pugliese nel corso del secondo tempo ha giocato un’ottima gara e colpito Pelagotti & Co che sono rimasti imbambolati sullo sviluppo delle due reti. Prestazione da dimenticare per gli uomini di Roberto Boscaglia che adesso dovranno dimenticare rapidamente quest’insuccesso e proiettarsi alla sfida contro il Teramo di domenica.

Tra le fila dei Rosa difficile stabilire chi abbia fatto meglio, in tal senso l’unico candidato è proprio l’autore del gol Nicola Valente, che oltre alla segnatura ha anche creato un altro paio di occasioni potenziali. Gara negativa quella di Lorenzo Lucca reo di aver sprecato troppe occasioni, Rauti e Silipo da subentrati non hanno brillato.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach gelese.

IL GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 5,5 ; Accardi 6,5 , Somma 5,5, Lancini 5,5, Crivello 5,5; Odjer 6, Palazzi 5. Luperini 5,5; Kanoute 5, Lucca 5,5, Valente 7.5. (Saraniti s.v., Rauti 5,5, , Silipo 5,5.,Santana s.v., Broh 5). Allenatore Roberto Boscaglia 5,5.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 5,5 ; Accardi 6 , Somma 6, Lancini 5, Crivello 5,5; Odjer 5, Palazzi 5. Luperini 5,5; Kanoute 5, Lucca 5, Valente 6.5. (Saraniti s.v., Rauti 5,5, , Silipo 5.,Santana s.v., Broh 5,5). Allenatore Roberto Boscaglia 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6 ; Accardi 6 , Somma 5,5, Lancini 5,5, Crivello 5; Odjer 5,5, Palazzi 5,5. Luperini 5; Kanoute 5,5, Lucca 5, Valente 6.5. (Saraniti s.v., Rauti 5, , Silipo 5.,Santana s.v., Broh 5,5). Allenatore Roberto Boscaglia 5.