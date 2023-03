Palermo, Vido scalpita: l’ex Perugia in cerca di riscatto contro il Modena

Poco più di ventiquattro ore ed il Palermo scenderà in campo contro il Modena . Venerdì 17 marzo, allo Stadio "Renzo Barbera" andrà in scena l'anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie B . Crocevia stagionale importante per la squadra guidata da Eugenio Corini , che contro i canarini di Attilio Tesser non siederà in panchina per via della squalifica di due giornate rimediata nella sfida esterna contro il Cittadella . I rosanero sfideranno una diretta concorrente per la lotta ad un posto verso i playoff promozione, contando sul fattore campo, dove il Palermo registra una media punti da promozione.

Complice l'assenza forzata di Matteo Brunori, in attacco il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Edoardo Soleri (tornato in grande spolvero nelle ultime settimane) e Gennaro Tutino, a caccia del suo primo gol in maglia rosanero e che ancora cerca continuità e numeri che fanno dell'ex Parma uno dei calciatori fortemente voluti dal tecnico Eugenio Corini, per cifra tecnica ed esperienza in sede di calciomercato invernale. Scalpita anche Luca Vido, certamente l'uomo che forse più di tutti nel reparto avanzato ha disatteso le aspettative. L'ex Atalanta e Perugia ha però mostrato una nuova linfa in occasione del match interno contro la Ternana, mettendo alla luce forza fisica, abilità nel tenere palla e provando in più di una occasione la via del gol, per poco non trovata contro le "fere", anche grazie a due ottimi interventi di Iannarilli. L'infiammazione al ginocchio patita da Di Mariano preoccupa e non poco Corini, che dovrà fare già a meno, oltre che di Brunori, anche di Marconi, Bettella, Orihuela e Sala. Con Di Mariano non al meglio e che con ogni probabilità partirà dalla panchina, Luca Vido potrebbe avere la chance giusta per conquistare Palermo ed i suoi tifosi.