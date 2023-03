Palermo, Vido: “Lavoriamo per il Parma, vogliamo far divertire. Barbera speciale”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Palermo, Luca Vido, dal ritiro di Girona

Mediagol ⚽️️

Luca Vido è intervenuto ai microfoni di palermofc.com dalla sede del ritiro di Girona. Tra le tante tematiche affrontate, l'attaccante rosanero si è soffermato sul suo primo gol con il Palermo e sulla prossima partita contro il Parma di Pecchia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

RITIRO A GIRONA-"Questo ritiro sicuramente ci aiuterà a ritrovare energie che abbiamo speso durante tutte queste partite che sono state dispendiose. Abbiamo già iniziato a lavorare per recuperare su tanti aspetti e sicuramente il ritiro ci aiuterà molto. Qui a Girona ci stiamo trovando molto bene, la società è attrezzata e i campi sono fantastici. C'è tutto per poterci allenare al meglio. Grazie al City Group dopo Manchester stiamo facendo quest'altra esperienza che ci aiuterà. Sta formando anche i più giovani per delle realtà importanti".

GOL CON IL MODENA E FORZA DEL GRUPPO- "Una liberazione, è stata una montagna russa di emozioni. Dedico il gol ai tifosi perché sono stati sempre speciali e mi hanno sempre sostenuto. Dedico il gol anche al Palermo Calcio e spero di farne tanti altri. La vittoria con il Modena fondamentale perché ci ha ridato grande spirito visto che abbiamo fatto cinque gol. È stata una vittoria che abbiamo cercato fino all'ultimo istante, se metteremo sempre in campo lo spirito del secondo tempo potremo toglierci grandi soddisfazioni. Questo è un grande gruppo, tutti fanno la differenza sia chi gioca titolare che chi entra a gara in corso. Il mister ci sta facendo fare un percorso da questo punto di vista e tutti facciamo il possibile per essere determinanti".

RENZO BARBERA- "Giocare davanti a 20 mila tifosi è sempre una grandissima emozione. Per me entrare al Renzo Barbera è sempre speciale. Restano le otto partite più importanti della stagione e noi siamo qui per prepararle al meglio, abbiamo voglia di far divertire la nostra gente. Siamo già a lavoro pensando a Parma, stiamo lavorando dentro e fuori dal campo. Stiamo facendo tutto per essere pronti per quella partita".

RAPPORTO CON LA CITTÀ- "Ho un rapporto fantastico con i palermitani. Sia a Mondello che in centro sto veramente benissimo. La gente mi ha fatto sentire il proprio affetto e non l'ha mai fatto mancare. Siamo contenti, vogliamo divertirci insieme a loro".