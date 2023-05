Palermo: Vido e Masciangelo non hanno convinto, dubbio Orihuela. Tutino-Bettella…

Masciangelo e Vido non hanno mai fatto breccia nel cuore di Corini che difficilmente spingerà per una loro riconferma. "Per Tutino e Bettella la situazione è in costante evoluzione: il tecnico li ha schierati tutti e due con continuità, ma il rendimento non sempre è stato all’altezza", si legge. L'ex Parma ha segnato appena tre gol, mentre sul numero 48 pesano invece i 4 milioni chiesti dal Monza per il riscatto. "Ma anche per loro due, come per lo stesso Verre, non è da escludere che la società tenga d’occhio altri profili, purché favoriscano l’immediata risalita nella massima serie", chiosa il Gds.