Palermo, viaggio in pullman verso Avellino: Almici parte, Marconi e Corrado restano a casa. I dettagli

Poco più di ventiquattro ore e sarà Avellino-Palermo.

Sono tre i calciatori del Palermo che non sono partiti alla volta della Campania: Nicolò Corrado, Ivan Marconi e Lorenzo Lucca, oltre a Marong, escluso ancora una volta dai convocati. Una trasferta iniziata nel primo pomeriggio di ieri, “che proseguirà come ormai consuetudine in Calabria, a Rende, dove i rosanero hanno preparato le ultime sfide disputate in campo nemico”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Torna, invece, tra i convocati Alberto Almici: l’esperto esterno ex Hellas Verona, in ballottaggio con Andrea Accardi, contro gli irpini potrebbe tornare in campo dal primo minuto.

Intanto, lo staff ha preferito lasciare a casa Corrado, che sta proseguendo un lavoro di recupero, “con l’obiettivo di ritrovare una condizione ottimale nel più breve tempo possibile”, si legge. Il giovane terzino di proprietà dell’Inter ha patito un problema muscolare in occasione del match con la Paganese. Da allora, non è riuscito a trovare continuità e minuti (solo una decina di minuto contro la Vibonese e circa un quarto d’oro col Teramo). Marconi, fermo ai box dallo scorso dicembre, potrebbe invece tornare a disposizione già per la prossima partita contro il Bisceglie, in programma sabato al “Renzo Barbera”.