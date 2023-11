Palermo, verso Terni: differenziato per Mateju e Graves, assente Stulac. Il report

“È proseguita oggi con una doppia seduta a Torretta la preparazione del Palermo allenato da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto al mattino un’attivazione e circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio un’attivazione e cambi di direzione, rondos, 1 vs 1 in sequenza ed una partita a tema. Lavoro differenziato per Simon Graves ed Ales Mateju. Assente, a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile, Leo Stulac”.