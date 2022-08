Palermo, verso l’esordio con il Perugia: De Rose assente, gli schieramenti di Corini

Prosegue la marcia d'avvicinamento del Palermo all'esordio in Serie B

Mediagol ⚽️️

di Nicolò Cilluffo e Simone Ciappa

Il Palermo targato Eugenio Corini prepara meticolosamente l'esordio in Serie B contro il Perugia di Fabrizio Castori. Il match tra i rosanero e la compagine umbra è in programma sabato sera alle ore 20.45 nella cornice dello stadio Renzo Barbera. Dopo tre anni di ginepraio, il club di viale del Fante riabbraccia la cadetteria a margine della vittoria dei playoff di Serie C nella doppia finale contro il Padova. Un'impresa dal sapore di unicum scritta sul campo dalla squadra allora allenata da Silvio Baldini, mentore e condottiero di un gruppo consolidatosi con tempo, predisposizione al lavoro e sacrificio.

Il lungimirante duo formato proprio dal tecnico ex Empoli e dal diesse Renzo Castagnini ha rassegnato le proprie dimissioni a causa di profonde divergenze di veduta con il City Football Group, holding che detiene l'80% delle quote del club siciliano. Promozione ad interim del coach della Primavera Stefano Di Benedetto e dell'allora responsabile del settore giovanile del Palermo, Leandro Rinaudo, in qualità di direttore sportivo. Un successo contro la Reggiana e un ko contro il Torino di Juric rispettivamente nel primo turno di Coppa Italia e nei trentaduesimi di finale della stessa competizione. Diversi i profili vagliati, numerosi i giorni di riflessione ponderata per compiere la scelta più idonea per il bene del Palermo.

Brian Marwood e lo staff City al completo hanno individuato in Eugenio Corini il profilo più adatto per sposare progettualità, idee e forma mentis della nota holding. Mentre, dunque, il binomio formato da Rinaudo e Zavagno lavora alacremente sul fronte mercato per regalare pedine di spessore congeniali al credo calcistico dell'ex capitano rosanero, lo stesso "Genio" si è messo subito al lavoro sul campo per preparare l'imminente esordio in campionato contro il Perugia di Castori.

Nella sessione di allenamento odierna a spiccare è stata l'assenza di Francesco De Rose che, per il secondo giorno consecutivo, non ha preso parte alla seduta condotta dall'ex allenatore del Brescia. Definiti gli ultimi dettagli dell’operazione con il Cesena, De Rose raggiungerà a breve il suo mentore Mimmo Toscano e firmerà un biennale con il club romagnolo. Devetak, Luperini e Accardi hanno invece svolto un lavoro differenziato in attesa di recuperare dai rispettivi acciacchi. Chi, invece, è stato pienamente reintegrato a Brunori e compagni è Edoardo Lancini, costretto al cambio dopo una manciata di minuti nella gara d'esordio in Coppa Italia contro la Reggiana.

In occasione dell'allenamento di oggi, Corini ha provato due moduli: un 4-2-3-1 che si avvicina alla precedente versione targata Baldini e un 3-4-2-1 tangibilmente sperimentale. Diverse le novità in termini di interpreti, vista l'assenza forzata di Luperini unita alla mancata presenza di De Rose al Tenente Onorato. Da un lato Buttaro, Nedelcearu, Marconi e Sala in difesa, con Broh e Peretti in mediana, Valente e Elia esterni e Soleri alle spalle di Brunori. Dall'altro, invece, difesa con Pierozzi, Somma e Lancini, centrocampo composto da Doda, Damiani, Stoppa e Crivello, trequarti formata da Silipo e Floriano con Fella di punta. (LEGGI QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-PERUGIA).

Nel primo schieramento, Corini ha alternato Broh e Damiani per questioni numeriche. A spiccare è stata la scelta di intercambiare Elia e Valente per provare una soluzione spendibile anche a gara in corso. Nella parte finale dell'allenamento Corini e Santana si sono soffermati con la batteria di trequartisti e giocatori offensivi. Nel dettaglio, dopo un breve scambio tra i due ex calciatori il Genio effettuava una verticalizzazione per l'inserimento degli esterni d'attacco. Un'idea di gioco che, con ogni probabilità, verrà riproposta dall'undici rosanero nel match d'esordio in Serie B contro il Perugia.