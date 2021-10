Palermo, verso l’Avellino: Silipo ancora ai box, rebus sulla fascia sinistra

La sfida tra Palermo e Avellino è in programma domenica 31 ottobre allo Stadio "Renzo Barbera": le ultime

"La caviglia continua a destare un minimo di preoccupazione, per quanto lo stesso giocatore abbia lasciato il campo di allenamento guidando la propria auto, il che lascerebbe intendere come il dolore non sia poi così forte", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Se non dovesse essere in grado di partire titolare (tra oggi e domani la risposta al dilemma, ma dovrebbe farcela), Filippi darà con ogni probabilità una chance dal primo minuto a Floriano. L'allenatore, alla luce delle continue defezioni in difesa, pare intenzionato a confermare il 4-3-1-2 visto a Vibo Valentia, con Doda favorito su Almici. L'altro ballottaggio riguarda la fascia sinistra: Giron o Valente? Quest'ultimo, durante la partitella di ieri, è stato provato un po' ovunque in quella zona di campo. Seguiranno aggiornamenti...