Palermo, verso l’Avellino: Accardi torna a Siviglia per curarsi, terapie per Silipo

Il difensore classe 1995 continua ad avere problemi al polpaccio destro ed è tornato in Spagna: le ultime in casa Palermo

Un avvio di stagione tutt'altro che fortunato per il classe 1995, ormai lontano dal campo dallo scorso 8 agosto. L'infortunio al polpaccio, le terapie, il ritorno in gruppo prima della trasferta contro il Monterosi. Poi, un nuovo stop alla vigilia della partenza per Viterbo per un’infiammazione al tendine, sempre nella stessa gamba. Dopodiché, si è recato in Spagna per ulteriori controlli a seguito di una fibrosi al polpaccio. Tornato a Palermo, Accardi ha svolto un lavoro personalizzato con i preparatori atletici, salvo poi tornare a Siviglia. "Anche per questo motivo, stimare i tempi di recupero è complicato", si legge.