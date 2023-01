Palermo, verso l’Ascoli: venerdì 27 mister Corini in conferenza stampa

Ascoli-Palermo è in programma allo Stadio "Del Duca" sabato 28 gennaio alle 14:00

Il Palermo FC targato City Football Group prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo match di Serie B contro l'Ascoli. La compagine rosanero di Eugenio Corini si appresta a sfidare il la formazione marchigiana guidata da Cristian Bucchi nel match in programma allo Stadio "Del Duca" sabato 28 gennaio alle ore 14:00, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B. Palermo che vuole proseguire la buona scia di risultati utili consecutivi portati a sette dopo il successo di misura del "Renzo Barbera" contro il Bari. Brunori e compagni cercheranno di riscattare il passo falso del match d'andata contro la compagine di Bucchi che si impose per 2-3.