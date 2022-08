Palermo, verso l’Ascoli: prove di formazione per Corini, Soleri ok. Stulac e Segre…

Seduta tattica in programma questo pomeriggio, presso il campo Tenente Onorato di Boccadifalco per il Palermo FC . Prove di formazione per coach Eugenio Corin i, che dopo le manovre di mercato della campagna trasferimenti estiva potrà già contare sui nuovi innesti Leo Stulac , Francesco Di Mariano e Jacopo Segre , ultimi tasselli incastonati nel suo mosaico dal binomio dirigenziale composto dal direttore sportivo del club di viale del Fante Leandro Rinaud o e dal polo di riferimento dello scouting del City Football Group , Luciano Zavagno .

Squadra che vince non si cambia o quasi e Corini, dunque, si affiderà in blocco ai protagonisti del pari esterno contro il Bari, salvo Ivan Marconi, espulso nel match del San Nicola per fallo da ultimo uomo su Walid Cheddira. Chi sembra, pertanto, essere in pole position per prendere il posto dell'ex MonzaDavide Bettella, altro ex brianzolo, che al "Barbera" farebbe il suo esordio assoluto in maglia rosanero.