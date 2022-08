Palermo, verso l’Ascoli: il tecnico Eugenio Corini venerdì in conferenza stampa

Alla vigilia di Palermo-Ascoli, il tecnico Eugenio Corini in conferenza stampa

Prosegue la marcia di avvicinamento al match casalingo contro l' Ascoli . Il Palermo di Eugenio Corini , sfiderà la formazione marchigiana guidata da Cristian Bucchi nella sfida in programma allo stadio "Renzo Barbera" sabato 27 agosto alle 20:45. Domani, venerdì 26 agosto, il coach di Bagnolo Mella, presenterà la gara contro la compagine bianconera nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia. Di seguito la nota diramata dal club di viale del Fante.

"Domani alle ore 12.00 allo stadio "Renzo Barbera" l'allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa in vista della prossima gara in casa del Bari.