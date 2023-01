Palermo, verso l’Ascoli: doppia seduta per gli uomini di Corini. Bettella e Vido…

Doppia seduta per il Palermo di Eugenio Corini in vista della sfida contro l'Ascoli

Il Palermo guidato da Eugenio Corini prosegue la marcia di avvicinamento al match contro l' Ascoli guidato Cristian Bucchi . La formazione rosanero ha svolto quest'oggi una doppia seduta di preparazione in vista della sfida di campionato, in programma al "Del Duca" sabato 28 gennaio alle ore 14:00.

Capitan Brunori e compagni hanno svolto la prima sessione di lavoro mattutina in palestra, con un lavoro di attivazione e circuiti training. Nel pomeriggio i rosanero hanno continuato la preparazione presso il campo "Tenente Onorato" di Boccadifalco. Per la formazione di Corini esercitazioni tecniche finalizzate al possesso palla, uno contro uno e due contro due, per poi concludere la seduta odierna con una partita a tema.