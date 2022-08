Palermo, verso l’Ascoli: Corini prova il tridente con Brunori. Fella out, Segre…

"Prove di tridente a Boccadifalco, con una sola certezza: Brunori in mezzo, poi si cercano le ali", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Il Palermo si avvicina alla terza giornata di campionato in cui i rosanero affronteranno l'Ascoli di Bucchi nella cornice del Renzo Barbera. Corini dovrà fare a meno di Marconi, fermato dal giudice sportivo per una giornata dopo l'espulsione di Bari, e tutto porta all'esordio dal primo minuto di Bettella, "ma l'ex Monza non è mai stato schierato in coppia con Nedelcearu né nell'esercitazione tattica né nella partitella di fine allenamento", si legge.