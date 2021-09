Palermo, verso l’Acr Messina: rientra Marconi, Accardi e Valente verso il forfait

La sfida tra Acr Messina e Palermo è in programma sabato 4 settembre alle ore 17.30 allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia

Tre giorni e sarà Acr Messina-Palermo . Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento al derby che si giocherà sabato 4 settembre sul neutro di Vibo Valentia . Per l'occasione, Filippi e il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Andrea Accardi e Nicola Valente . Entrambi hanno svolto un allenamento differenziato e "vanno verso un altro forfait", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Chi fra i due potrebbe tornare a disposizione del tecnico originario di Partinico dopo la trasferta di sabato è Valente. L'ex Carrarese, al momento, continua il suo percorso di riatletizzazione, anche se "ormai corre senza problemi", si legge. Ragion per cui, contro il Taranto potrebbe essere convocato. Inoltre, scontato il turno di squalifica, anche Ivan Marconi tornerà a disposizione di Filippi per la gara contro gli uomini di Sullo. E si candida per una maglia da titolare.