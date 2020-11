Palermo, verso la Turris: infortuni Palazzi e Corrado, le ultime. I reduci dal Covid…

Poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Turris.

Nella giornata di ieri è proseguita la marcia di avvicinamento alla sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C. La compagine rosanero ha svolto una seduta di allenamento mattutina al “Renzo Barbera”, “ormai divenuto a tutti gli effetti il campo base del gruppo di Boscaglia non solo per le partite, ma anche per il lavoro quotidiano”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’.

Palazzi e Corrado gli assenti, entrambi alle prese con problemi muscolari alla coscia sinistra. I due, dunque, salteranno il match contro la Turris. Inoltre, il tecnico Roberto Boscaglia potrebbe fare a meno ancora una volta degli ultimi tre calciatori rimasti fuori dai convocati a seguito del focolaio Covid, anche se guariti: Somma, Santana e Marong. Oggi, Alberto Pelagotti e compagni torneranno in campo per proseguire gli allenamenti. Da questo pomeriggio, ovvero a 48 ore dalla gara, la squadra potrà sottoporsi al consueto giro di tamponi previsti dal protocollo sanitario.