Palermo, verso la Turris: ansia per Marconi, Valente è da valutare. Le ultime

La sfida tra Turris e Palermo è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Liguori" di Torre del Greco

Quattro giorni e sarà Turris-Palermo . Al cospetto degli uomini di Bruno Caneo , Giacomo Filippi e il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Alessio Buttaro e Andrea Accardi . Il giovane centrale scuola Roma , che ha saltato anche il match contro il Foggia , dovrà scontare l'ultimo turno di squalifica comminatogli dal Giudice Sportivo dopo il rosso diretto di Castellammare di Stabia. "Un forfait che non aiuta la difesa, ancora in emergenza", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Sì, perché il tecnico originario di Partinico rischia di perdere anche Ivan Marconi: uscito anzitempo nel corso della gara contro la squadra di Zeman, l'ex Monza ha un problema alla coscia destra. In caso di forfait, accanto a Lancini e Perrotta potrebbe scendere in campo dal primo minuto Peretti (favorito su Marong). Intanto, ieri sono rimasti ancora fuori sia Alberto Almici, sia Nicola Valente. Il primo è alle prese con una distrazione alla coscia ed è in fase di recupero, mentre l'ex Carrarese ha un problema alla caviglia. Le loro condizioni verranno rivalutate in giornata. Ancora febbre, infine, per Andrea Silipo.