Palermo, infortunio Accardi: il difensore a Siviglia per curarsi. La foto sui social

Il difensore del Palermo è volato in Spagna per provare a recuperare dall'infortunio e tornare a disposizione del tecnico Giacomo Filippi

Nella giornata di domenica, Andrea Accardi è volato in Spagna per provare a recuperare dall'infortunio che lo ha costretto fin qui ai box. "Accardi? Ha avuto un problema al polpaccio, poi al tendine. E' un infortunio abbastanza importante. Adesso è andato a fare una visita specialistica a Siviglia, sperando possa risolvere il problema: siamo fiduciosi". La conferma è arrivata dal direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it.

Un avvio di stagione tutt'altro che fortunato per il difensore classe 1995, ormai lontano dal campo dallo scorso 8 agosto. Un infortunio al polpaccio, le terapie, il ritorno in gruppo prima della trasferta contro il Monterosi. Poi, un nuovo stop alla vigilia della partenza per Viterbo. Allo stato attuale, Accardi è alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille della stessa gamba.

Il calciatore, dunque, ha scelto di volare a Siviglia, dove verrà seguito dal alcuni medici per una terapia personalizzata. E dovrebbe tornare in quel di Palermo giovedì. Non si conoscono, al momento, i tempi di recupero, ma con ogni probabilità il difensore palermitano salterà anche il match contro la Turris, in programma domenica prossima lontano dal "Barbera". Di seguito, il post pubblicato sui social da Accardi.