Palermo, verso la Spal: Corini sceglie i titolarissimi, Valente dal 1′ minuto?

Prosegue la marcia d'avvicinamento del Palermo di Eugenio Corini alla sfida contro la Spal, valida per la trentaseiesima giornata di campionato. Le ultime sulle scelte del tecnico rosanero.

Mediagol ⚽️️

"A volte il vero cambiamento è non cambiare niente. E sembra proprio di questo avviso Corini, che sta lavorando per preparare una partita importante che, in virtù di diversi incroci interessanti delle dirette avversarie, potrebbe rilanciare il Palermo verso la zona play-off", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul match di Serie B tra i rosanero e la Spal di Oddo.

Il tecnico del Palermo sembra essere intenzionato ad affidarsi ai titolarissimi per una partita che può essere il crocevia di un'intera stagione. Il 3-5-2 non è in discussione e sarà il modulo tattico di riferimento dei rosanero fino al termine del campionato. "Stravolgere determinate convinzioni e meccanismi a poche settimane dalla fine del torneo non è la strada giusta da percorrere. Al contrario affidarsi al solito blocco può essere una garanzia con la speranza che di ottenere qualcosa in più rispetto alle ultime partite disputate", prosegue il Gds.

Le scelte di Corini sono, dunque, quasi fatte. Pigliacelli in porta con Mateju, Nedelcearu e Marconi a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio a Gomes con Verre e Segre ai suoi lati. Sulla corsia sinistra titolare Sala, mentre dall'altra parte dovrebbe tornare dal 1' minuto Valente. In attacco Brunori con uno tra Soleri e Tutino a formare il tandem offensivo del Palermo di Corini.