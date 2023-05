Palermo, rebus in attacco: chi al fianco di Brunori? In due per una maglia

"Gerarchie variabili attorno al punto fermo Brunori e pochi gol nelle ultime partite. Dopo la goleada per 5- 2 contro il Modena , il Palermo ha segnato poco — 5 gol in altrettante partite — con appena tre reti degli attaccanti, contro due prime volte dei terzini Sala e Buttaro ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i riflettori sul match in programma domani alle ore 16.15 al "Renzo Barbera". I rosanero affronteranno la Spal di Oddo con l'obiettivo di tornare alla vittoria per agganciare la zona playoff del campionato di Serie B .

"Il capocannoniere del girone di ritorno è Brunori con sei gol e il secondo Soleri con quattro, che sembrava il prescelto per giocare in coppia col capitano", si legge. Poi due presenze da titolare per Tutino che contro Benevento e Como è rimasto a secco. Solo due i gol messi a segno in quindici apparizioni per l'ex attaccante del Parma che non ha convinto a pieno tifoseria e addetti ai lavori. "ConTutino, molto mobile e con caratteristiche più da seconda punta, Brunori staziona di più nell’area di rigore come ultimo riferimento avanzato. Con Soleri, invece, l’italo- brasiliano viene più spesso incontro per ricevere i palloni, si allarga sulla fascia per convergere verso il centro, oppure cerca la seconda palla sulle sponde del compagno", prosegue il noto quotidiano. Il ballottaggio tra Soleri e Tutino è dunque nella testa di Corini che dovrà scegliere chi affiancare a Brunori per la partita contro la Spal.