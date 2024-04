Palermo, verso la Sampdoria: seduta mattutina a Torretta diretta da Corini. Il report

Dopo la gara di ieri contro il Pisa è ripresa questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo . La squadra - informa il club di viale del Fante - ha lavorato divisa in due gruppi: il primo ha svolto un recovery tra fisioterapia e palestra, mentre il secondo un’attivazione e circuit training in palestra, cambi di direzione ed una partita a tema. E c’era proprio Eugenio Corini a dirigere l’allenamento. Tuttavia, la posizione del tecnico di Bagnolo Mella resta in bilico: la società sta riflettendo dopo l'ennesimo fragoroso tonfo del Palermo all'Arena Garibaldi di Pisa .

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, si aspetta soltanto il placet formale dagli stati generali della holding a Manchester, con i top manager della galassia City pronti ad approdare in questi giorni in Sicilia in concomitanza con l'inaugurazione del Centro Sportivo di Torretta in programma domenica 7 aprile. Circostanza che sarà propizia per gettare immediatamente le basi di un cambio di rotta perentorio in seno all'area tecnica, che potrebbe non riguardare soltanto la figura dell'allenatore ma anche l'ambito dirigenziale (LEGGI QUI I DETTAGLI). Seguiranno aggiornamenti...