Palermo, verso la Salernitana: seduta mattutina al “Barbera”. Il report

Seduta mattutina oggi al "Renzo Barbera" per il Palermo allenato da Alessio Dionisi, che prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Salernitana, in programma domenica pomeriggio. I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato un’esercitazione 11 vs 11 sulla fase offensiva. A concludere l’allenamento cross e conclusioni in porta. Intanto domani, sabato 5 ottobre, alle ore 11.30 allo Stadio "Renzo Barbera" il tecnico Dionisi parlerà in conferenza stampa. "L’accesso alla sala stampa sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell’inizio, esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso di accredito stagionale 2024-2025 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC".