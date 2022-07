Palermo, verso la Reggiana: info biglietti per il match di Coppa Italia

"Altre ventiquattro ore non solo per la vendita libera degli abbonamenti, ma ai botteghini si potranno acquistare i biglietti per l'esordio stagionale del Palermo ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul primo turno di Coppa Italia , in cui i rosanero affronteranno la Reggiana di Diana .

Per il match - in programma domenica alle ore 21.00 nella cornice del Renzo Barbera - è probabile che vengano applicate promozioni in stile playoff. Non è ancora stata presa una decisione definitiva sui prezzi, ma si sta lavorando "per proporre tariffe agevolate, considerando anche l'anomalia del calendario che ha posto questo impegno a fine luglio", si legge.