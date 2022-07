Palermo, verso la Reggiana: gli ultimi arrivati pronti all’esordio in Coppa Italia

"Gli ultimi arrivati pronti all'esordio con la Reggiana". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera". Alcuni dei nuovi innesti arrivati in città negli ultimi giorni potrebbero già essere in campo questo weekend, in occasione del turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa.