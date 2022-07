Palermo, verso la Reggiana: Accardi e Luperini in dubbio. Elia e Sala…

"La pausa è finita, oggi si torna in campo e lo si fa con la testa al primo impegno ufficiale della nuova stagione", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sull'esordio del Palermo in Coppa Italia contro la Reggiana .

Dopo aver concesso un giorno e mezzo di riposo ai suoi uomini, Baldini si appresta a condurre la consueta sessione di allenamento nell'impianto sportivo "Tenente Onorato" di Boccadifalco. "Terminato il ritiro, si riprende a lavorare con carichi di lavoro diversi e con una gestione da settimana tipo", si legge. L'ex allenatore di Empoli e Carrarese aspetta di vedere aggregati i nuovi acquisti portati in dote dal duo Castagnini-Zavagno ed è probabile che quanto meno Elia e Sala possano già essere in organico per la gara contro la Reggiana.