Palermo, verso la Paganese: Boscaglia ritrova Crivello, ma perde due pedine importanti

Il Palermo si allena in vista della sfida di domenica 15 novembre contro la Paganese.

I rosanero dovrà giocare la gara contro i campani senza la “garra” di Moses Odjer che ha preso l’ennesima ammonizione ed è di conseguenza scattata la squalifica. Nel frattempo si attende l’esito dei tamponi a 48 ore dalla gara contro la Paganese, intanto si valuta anche l’infortunio di Andrea Saraniti che nel match contro la Juve Stabia è uscito anzitempo a causa di un infortunio alla coscia. La sua presenza nella prossima sfida di campionato – come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘ – è praticamente scongiurata come quella di Nicola Valente che ha subito una distrazione muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Intanto Roberto Boscaglia potrà contare sul ritorno in campo di Roberto Crivello che ha scontato i due turni di squalifica dopo l’espulsione rimediata sul campo del Catanzaro.