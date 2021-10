Palermo, verso la Juve Stabia: seduta di allenamento al Cus, Accardi ancora a parte

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta ad affrontare la Juve Stabia di Walter Novellino nel match valido per la 7a giornata del Girone C di Serie C

Il Palermo - dopo essersi goduto per una sera il prezioso successo ottenuto contro il Campobasso - è già tornato in campo per preparare al meglio la sfida di lunedì contro la Juve Stabia di Walter Novellino. Non presso lo Stadio Renzo Barbera, in quanto è in corso la risemina del manto erboso di quest'ultimo, ma al Cus (Centro Sportivo Universitario), locato in via Altofonte 80.

Seduta di lavoro defaticante per tutti coloro che sono scesi in campo nella vittoria contro il Campobasso. "L'unico giocatore a parte è Andrea Accardi che ha svolto lavoro differenziato", si legge sul Gds. Il calciatore palermitano è ancora fermo ai box a causa di un'infiammazione al Tendine d'Achille della gamba destra e, con ogni probabilità, non sarà a disposizione di Filippi neanche per l'ostica trasferta di Castellammare di Stabia. L'ex Modena potrebbe rientrare in gruppo per il match successivo in cui i rosanero affronteranno il Foggia di Zeman.