Palermo, verso la Juve Stabia: Lucca resta a casa, riecco Odjer e Almici. Le ultime

“Lucca resta a casa”.

Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori su Juve Stabia-Palermo. La compagine rosanero è partita ieri sera alla volta della Campania senza Lucca. L’attaccante classe 2000, che sembrava aver superato il problema al ginocchio, è rimasto in città. Oltre a lui, mancheranno anche Somma, Palazzi, Fallani e Rauti. Il primo è da tempo fermo ai box per una tendinopatia all’alluce, mentre Palazzi per una tallonite. Il portiere non si è ancora ripreso da una botta all’occhio. Rauti, infine, è alle prese con una distrazione del collaterale mediale del ginocchio destro.

A sorpresa, invece, è salito sul pullman Almici, costretto a saltare le ultime partite a causa di una lesione alla coscia rimediata nella trasferta di Bari. Fino a domenica, l’esterno ex Hellas Verona ha svolto un lavoro differenziato e si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Ragion per cui, il suo rientro in campo sembra improbabile. Tornano in gruppo anche Crivello e Odjer. Il centrocampista ghanese non è ancora al top della condizione, ma Filippi potrebbe recuperarlo per la panchina.