Palermo, verso la Juve Stabia: Doda e Dall’Oglio non recuperano. Silipo dal 1′?

La sfida tra Palermo e Juve Stabia è in programma sabato 12 febbraio, alle ore 17:30, allo Stadio "Renzo Barbera"

"Doda e Dall’Oglio non recuperano". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri, i rosanero hanno iniziato la marcia d'avvicinamento verso la sfida contro la Juve Stabia, in programma sabato 12 febbraio, alle ore 17:30, allo Stadio "Renzo Barbera". La squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento allo Sport Village di Tommaso Natale. Ancora assenti Doda e Dall’Oglio, che difficilmente recupereranno per il prossimo impegno ufficiale. Inoltre, anche Crivello ha svolto un lavoro differenziato a causa di un sovraccarico muscolare. Ma oggi dovrebbe tornare in gruppo.