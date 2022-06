Palermo, verso la finale col Padova: ballottaggio tra Dall’Oglio e Odjer per Baldini

La preparazione in vista dell'ultimo impegno della stagione è ripresa nella giornata di ieri con un lavoro defaticante svolto prettamente in piscina. Per l'ex allenatore di Empoli e Carrarese"saranno giorni di valutazioni più complesse rispetto al solito, dato che la gara potrebbe durare 120 minuti", si legge sulla Rosea. Vista la squalifica di Samuele Damiani, il rebus più grande per Baldini è quello di individuare il profilo giusto per affiancare Francesco De Rose in cabina di regia. Il ballottaggio è tra Odjer e Dall'Oglio con quest'ultimo, al momento, favorito sull'ex centrocampista del Trapani.