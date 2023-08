Palermo, verso la Feralpisalò: venerdì mister Corini in conferenza stampa

Il Palermo è uscito vittorioso dalla sfida contro la Reggiana, andata in scena lo scorso martedì sera al Mapei Stadium. Dopo l'amichevole contro il Melita dello scorso giovedì sera allo stadio "Renzo Barbera", è tempo per l'esordio ufficiale tra le mura amiche per i rosanero che ospiteranno la neopromossa Feralpisalò il prossimo sabato 2 settembre alle 18.30. Il tecnico delle "aquile", Eugenio Corini, terrà una conferenza stampa alla vigilia del match. Questa la nota del club di Viale del Fante: