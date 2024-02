Palermo, verso la Cremonese: giovedì 22 febbraio Corini in conferenza stampa

L’accesso alla sala stampa sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell’inizio, esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso di accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C.

Esclusivamente per la conferenza stampa in oggetto, gli Operatori dell’Informazione regolarmente accreditati potranno parcheggiare in Area Pullman (alla destra della Torre Sud): l’accesso, tramite lista nominativa, sarà consentito dal piazzale interno della Tribuna attraverso il varco in prossimità della cancellata esterna dello Stadio “Renzo Barbera”. Sarà possibile usufruire del parcheggio riservato entro e non oltre le ore 15.30.