Palermo, verso la Casertana: rosa al completo e adesso mister Filippi può scegliere

Il Palermo si prepara per lo sprint finale.

I rosanero vogliono chiudere al meglio la regular season e magari provare a migliorare la propria classifica che al momento li vede decimi. La possibilità di rosicchiare un paio di posizioni non è utopia, visto il rallentamento di alcune delle squadre che stanno davanti alla compagine rosa. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno a disputare una gara nella giornata di sabato, 21 giorni dopo l’ultimo match giocato in quel di Pagani. L’unica nota positiva di questo stop forzato è stata il recupero praticamente dell’intera rosa, così adesso il tecnico potrà contare su due calciatori per ruolo. In difesa torna a disposizione Andrea Accardi che si giocherà una maglia da titolare con Somma, Palazzi sembra essere favorito su Lancini con Marconi che completerà il trio della retroguardia. Tornano a disposizione sia Doda che Corrado che sono rientrati in gruppo dopo un lungo periodo di stop e adesso potranno dare il proprio contributo in vista della parte finale del campionato. A centrocampo, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, mancherà lo squalificato De Rose e al suo posto si valuta lo schieramento di Broh o in alternativa di Martin. C’è abbondanza in attacco con cinque giocatori che si giocheranno due maglie: Kanoute e Silipo a destra, Floriano e Rauti a sinistra e Santana come jolly.