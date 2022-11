Palermo, verso il Venezia: sabato 26 novembre mister Corini in conferenza

Sabato 26 novembre mister Corini in conferenza stampa in vista di Palermo-Venezia

Prosegue la marcia di avvicinamento a Palermo - Venezia , match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023 . La compagine rosanero guidata da mister Eugenio Corini prepara la sfida del "Barbera" dopo il ko esterno contro il Cosenza .

In vista della sfida contro i lagunari guidati da Paolo Vanoli, l'allenatore del Palermo, Eugenio Corini, parlerà in conferenza stampa sabato 26 novembre alle ore 12.30 presso l'impianto di viale del Fante, per presentare la gara contro il Venezia dell'ex rosanero Luca Fiordilino.