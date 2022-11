SERIE B, 14ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-VENEZIA

Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma domenica 27 novembre contro il Venezia. Alle ore 18:00 allo Stadio "Renzo Banrbera" andrà in scena la sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno tra le mura amiche dopo la sconfitta al "San Vito-Marulla" contro il Cosenza in un match che può costituire un crocevia decisivo nella stagione del Palermo.