Palermo, verso il Torino: Lancini sotto osservazione. Luperini e Accardi…

"Boccadifalco resta, almeno per il momento, la casa del Palermo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che focalizza la propria attenzione sull'impianto sportivo "Tenente Onorato", ma non solo. L'accordo con il Cus sarebbe dovuto scadere lo scorso 30 luglio, prima del match di Coppa Italia contro la Reggiana. Già ieri, però, la squadra attualmente guidata da Di Benedetto si è ritrovata in quel di Boccadifalco per svolgere una seduta defaticante. Tutte e tre le parti in causa dovranno comunque dialogare per trovare la quadra che possa consentire al Palermo di svolgere i propri allenamenti in un terreno in erba vera.